Рубрики
Сервисы
Rusbase
Меню-гамбургер
Новости

Предприятия легкой промышленности получат 1 млрд рублей субсидий

Новости
Ксения Самбулова
Ксения Самбулова

Новостной редактор

Ксения Самбулова

Российские предприятия легкой промышленности получат субсидии для погашения процентов по кредитам. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. 

Предприятия легкой промышленности получат 1 млрд рублей субсидий

Как отмечается в сообщении кабмина, до конца года правительство выделит 1 млрд рублей на субсидии предприятиям легкой промышленности. 

Компании могут направить субсидию на погашение займов, взятых с 2019 по 2022 год для пополнения оборотных средств. С помощью господдержки можно компенсировать 70% расходов на выплаты по процентам.

Получить компенсацию можно будет по кредитам, выданным на срок до трех лет. Субсидии на поддержку компаний будут поступать ежемесячно.

Чтобы воспользоваться господдержкой, предприятия должны обратиться в Министерство промышленности и торговли РФ и заключить с ведомством соглашение о предоставлении субсидии. В течение месяца Минпромторг должен рассмотреть заявку и дать ответ.

Для получения субсидии предприятия должны соответствовать ряду требований. В частности, доля иностранных юрлиц в капитале компании не должна превышать 50%. Кроме того, у предприятий не должно быть неуплаченных налогов и штрафов или просроченной задолженности. 

Фото: wzlv / Shutterstock

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Актуальные материалы —
в Telegram-канале @Rusbase

ВОЗМОЖНОСТИ

17 сентября 2020

Public Talk о международном нетворкинге

18 сентября 2020

Московский акселератор - FinTech трек

20 сентября 2020

Возобновляемая энергия планеты

Все ВОЗМОЖНОСТИ

RUSBASE РЕКОМЕНДУЕТ
Наша главная рассылка. Раз в неделю делимся самыми важными и полезными материалами, чтобы вы ничего не пропустили.
Нажимая «Подписаться», вы принимаете Политику конфиденциальности и соглашаетесь получать письма