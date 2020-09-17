Предприятия легкой промышленности получат 1 млрд рублей субсидий

Российские предприятия легкой промышленности получат субсидии для погашения процентов по кредитам. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Как отмечается в сообщении кабмина, до конца года правительство выделит 1 млрд рублей на субсидии предприятиям легкой промышленности.

Компании могут направить субсидию на погашение займов, взятых с 2019 по 2022 год для пополнения оборотных средств. С помощью господдержки можно компенсировать 70% расходов на выплаты по процентам.

Получить компенсацию можно будет по кредитам, выданным на срок до трех лет. Субсидии на поддержку компаний будут поступать ежемесячно.

Чтобы воспользоваться господдержкой, предприятия должны обратиться в Министерство промышленности и торговли РФ и заключить с ведомством соглашение о предоставлении субсидии. В течение месяца Минпромторг должен рассмотреть заявку и дать ответ.