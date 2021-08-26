Правительство выделит 470 млн рублей на продвижение российских фильмов за рубежом

Российские кинопроизводители получат 470 млн рублей на продвижение проектов на зарубежные рынки. Это подразумевает соглашение, которое заключили Минэкономразвития и Российский экспортный центр с кинокомпаниями. Поддержку получат 21 художественный и 24 анимационных фильма и сериала.
О программе поддержки отечественных кинопроизводителей сообщили в пресс-службе Минэкономразвития России.
Министерство совместно с Российским экспортным центром (РЭЦ) подписали 12 соглашений с кинокомпаниями и одно соглашение с IT-компанией. Общая сумма контрактов составила 469,7 млн рублей.
«Эти средства организации могут направить на перевод фильмов, адаптацию интерфейсов, а также на маркетинговое продвижение за рубежом», – пояснили в пресс-службе министерства, добавив, что реализуемая программа поддержки входит в национальный проект «Международная кооперация и экспорт».
В текущем году поддержку получат 21 художественный и 24 анимационных фильма и сериала, а также один IT-проект. Плановый объем экспортной выручки до 2023 года составит 2,3 млрд рублей, уточнили в Минэкономразвития.
«Итоги ее [программы поддержки] реализации в 2020 году подтверждают, что такая поддержка позволяет участникам выходить на внешние рынки в качестве мэйджора с готовым, адаптированным к конкретной стране продуктом и рекламными материалами», – отметил замминистра экономического развития России Владимир Ильичев.
В 2020 году кинокомпании получили по аналогичной программе около 300 млн рублей, поддержку получили 3 кино и 25 анимационных фильмов и один IT-проект.
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