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Правительство выделит 470 млн рублей на продвижение российских фильмов за рубежом

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Российские кинопроизводители получат 470 млн рублей на продвижение проектов на зарубежные рынки. Это подразумевает соглашение, которое заключили Минэкономразвития и Российский экспортный центр с кинокомпаниями. Поддержку получат 21 художественный и 24 анимационных фильма и сериала.

Правительство выделит 470 млн рублей на продвижение российских фильмов за рубежом

О программе поддержки отечественных кинопроизводителей сообщили в пресс-службе Минэкономразвития России.

Министерство совместно с Российским экспортным центром (РЭЦ) подписали 12 соглашений с кинокомпаниями и одно соглашение с IT-компанией. Общая сумма контрактов составила 469,7 млн рублей. 

«Эти средства организации могут направить на перевод фильмов, адаптацию интерфейсов, а также на маркетинговое продвижение за рубежом», – пояснили в пресс-службе министерства, добавив, что реализуемая программа поддержки входит в национальный проект «Международная кооперация и экспорт».  

В текущем году поддержку получат 21 художественный и 24 анимационных фильма и сериала, а также один IT-проект. Плановый объем экспортной выручки до 2023 года составит 2,3 млрд рублей, уточнили в Минэкономразвития.

«Итоги ее [программы поддержки] реализации в 2020 году подтверждают, что такая поддержка позволяет участникам выходить на внешние рынки в качестве мэйджора с готовым, адаптированным к конкретной стране продуктом и рекламными материалами», – отметил замминистра экономического развития России Владимир Ильичев.

В 2020 году кинокомпании получили по аналогичной программе около 300 млн рублей, поддержку получили 3 кино и 25 анимационных фильмов и один IT-проект.

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Фото: Shutterstock.com

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