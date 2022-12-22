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«Сколково» выделит на поддержку стартапов 4,6 млрд рублей в рамках субсидии на 2023 год

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

«Сколково» выделит на поддержку технологических стартапов 4,6 млрд рублей в рамках субсидии на 2023 год. План по финансовой поддержке предпринимательства утвердил совет директоров фонда.

«Сколково» выделит на поддержку стартапов 4,6 млрд рублей в рамках субсидии на 2023 год

Об утверждении плана поддержки стартапов советом директоров «Сколково» рассказали в пресс-службе фонда.

Сумма финансовой поддержки по субсидии федерального бюджета в 2023 году составит более 4,6 млрд рублей. Эти средства распределят в виде грантов, возмещения затрат и финансирования по федеральным проектам, среди которых:

  • «Цифровые технологии» – 1,05 млрд рублей;
  • «Взлет – от стартапа до IPO» – 855 млн рублей;
  • «Платформа университетского технологического предпринимательства» – 731 млн рублей;
  • «Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности» – 467 млн рублей.

На возмещение затрат бизнес-ангелам, инвестирующим в участников «Сколково», направят 467 млн рублей. С 2023 года вводится новая субсидия на компенсацию затрат участников «Сколково» на уплату страховых взносов – в первый год действия ее объем составит 1,1 млрд рублей.

Фото на обложке: Anton Gvozdikov / Shutterstock

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