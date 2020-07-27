Опрос показал, сколько россиян сталкиваются с нехваткой денег до зарплаты

Всероссийский центр изучения общественного мнения провел опрос среди работающего населения и узнал, как часто россияне попадают в ситуации нехватки денег и неожиданных расходов.

Каждый десятый россиянин постоянно сталкивается с нехваткой денег до зарплаты. Периодически такую проблему испытывают 33% россиян и очень редко — 39%.

17% опрошенных заявили, что никогда не попадали в ситуацию, когда деньги нужны сегодня, а до зарплаты еще несколько дней. Среди опрошенных, оценивающих свое материальное положение как очень плохое, 24% постоянно не хватает денег.

Непредвиденные расходы случаются постоянно у 8% работающих россиян. 86% опрошенных отметили, что такие ситуации с ними происходят время от времени или очень редко. И только 5% респондентов ответили отрицательно.

При этом внеплановые траты чаще всего происходят среди тех, кто считает свой заработок плохим или очень плохим: 19% постоянно и 54% иногда.

В опросе приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет.