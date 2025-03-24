Сеть доставки суши «Ёбидоёби» вышла на рынок Узбекистана

«Ёбидоёби» считает Узбекистан перспективным регионом для расширения и ищет партнеров в стране, рассказала Forbes руководитель международного направления сети Надежда Ованесова. В ближайшие месяцы планируется запуск еще пяти–семи точек в ключевых районах Ташкента, в том числе ресторана с полноценной посадочной зоной, добавила она. В будущем у сети есть планы развиваться не только в странах Азии и Востока, но и в Европе, сказала Ованесова.

В Узбекистане «Ёбидоёби» запустила наружную рекламу на узбекском языке со слоганом «Их нельзя называть, но можно заказать», рассказал франчайзи проекта, местный предприниматель Руслан Яхин. По его словам, провокационная реклама сработала и помогла привлечь покупателей.

Сеть «Ёбидоёби» была основана в 2016 году маркетологом Константином Зименом и предпринимателем Дмитрием Прадедом. Сейчас в нее входит 239 точек по производству и доставке суши в России, три точки в Казахстане и две в ОАЭ. В декабре 2024 году сеть запустилась на рынке Белоруссии, но не под полным названием, а под вывеской «Ё суши и роллы». Оборот компании с учетом точек по франшизе оценивается в $75 млн.

В России у сети были проблемы из-за названия юрлица. В 2023 году Арбитражный суд Красноярского края обязал сеть сменить его. В январе 2024 года Верховный суд подтвердил это решение. В декабре того же года «Ёбидоёби» поменяла название юрлица на ООО «Суши с приставкой суши», но сохранила прежний бренд.

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