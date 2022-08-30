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X5 Group и ФРИИ объявили о поиске стартапов в области устойчивого развития

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

X5 Group и ФРИИ объявили о поиске стартапов в области устойчивого развития. Лучшие проекты смогут масштабировать технологию в магазинах X5 Group и провести оплачиваемый пилот.

X5 Group и ФРИИ объявили о поиске стартапов в области устойчивого развития

Эксперты ищут стартапы в областях:

  • промышленная автоматизация;
  • экологизация распределительных центров, магазинов, транспорта и перевозок;
  • снижение отходов;
  • переработка вторичного сырья;
  • социальные программы.

Среди критериев отбора: уровень готовности технологии, эффект от внедрения, возможность проведения пилота в X5 Group.

Стартапы смогут выступить на питч-сессии и представить свои решения заказчикам из X5 Group. Лучшим проектам дадут возможность провести оплачиваемый пилот и масштабировать технологию в магазинах X5 Group.

Заявки принимаются до 25 сентября. Сессия пройдет онлайн в октябре.

Фото на обложке: metamorworks / Shutterstock

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