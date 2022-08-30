X5 Group и ФРИИ объявили о поиске стартапов в области устойчивого развития. Лучшие проекты смогут масштабировать технологию в магазинах X5 Group и провести оплачиваемый пилот.

X5 Group и ФРИИ объявили о поиске стартапов в области устойчивого развития