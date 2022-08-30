X5 Group и ФРИИ объявили о поиске стартапов в области устойчивого развития. Лучшие проекты смогут масштабировать технологию в магазинах X5 Group и провести оплачиваемый пилот.
Эксперты ищут стартапы в областях:
- промышленная автоматизация;
- экологизация распределительных центров, магазинов, транспорта и перевозок;
- снижение отходов;
- переработка вторичного сырья;
- социальные программы.
Среди критериев отбора: уровень готовности технологии, эффект от внедрения, возможность проведения пилота в X5 Group.
Стартапы смогут выступить на питч-сессии и представить свои решения заказчикам из X5 Group. Лучшим проектам дадут возможность провести оплачиваемый пилот и масштабировать технологию в магазинах X5 Group.
Заявки принимаются до 25 сентября. Сессия пройдет онлайн в октябре.
Фото на обложке: metamorworks /
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