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Малый бизнес начал выкупать имущество «Связного» по цене на треть ниже рынка

Новости
Новости
Екатерина Струкова
Екатерина Струкова

Новостной редактор

Екатерина Струкова

Предприятия малого бизнеса первыми начали выкупать с торгов имущество, выставленное на продажу в рамках банкротства ООО «Сеть Связной», узнал RB.RU. Предпринимателей заинтересовал автотранспорт по цене на треть ниже рыночной. Покупателями выступили 11 индивидуальных предпринимателей из разных регионов России и микропредприятие ООО «Сибкомплектсервис».

Малый бизнес начал выкупать имущество «Связного» по цене на треть ниже рынка
  1. Новости

Предприниматели выкупили 13 единиц грузовой техники, в том числе тягачи, полуприцепы, фургоны, а также один автобус и две легковых машины. Договоры купли-продажи заключены в январе 2025 года. Вся выкупленная техника расположена в Москве и Московской области. Торги имуществом «Сеть Связной» проводятся с августа 2024 года в форме открытых аукционов, январские сделки — первые.

Полуприцепы изотермические Schmitz Cargobull 2014 года выпуска обошлись покупателям в 2,88 млн рублей каждый. Грузовые тягачи седельные Scania G440LA4X2HNA 2013 года выпуска были проданы с торгов по цене от 2,5 млн рублей до 2,7 млн рублей. Фургоны IVECO Deily реализованы по цене 2,1-2,3 млн рублей. С торгов ушли автобус Ford Transit и фургон Fiat за 600 и 800 тыс. рублей соответственно. ИП также выкупили легковой Ford Fusion за 250 тыс. рублей и Audi A8 — за 3 млн рублей.

Некоторые автомобили требуют ремонта, указано в материалах «Сеть Связной», с которыми ознакомился RB.RU. Часть техники осталась не раскупленной и может быть выставлена на следующие торги.

По данным сервиса «Авто.ру Оценка», справедливая цена выставленных на торги транспортных в среднем на 36% выше цены, по которой технику купили участники торгов.

«У покупателей будет возможность реализовать выкупленные лоты с выгодой для себя. Однако, согласно сведениям из "Отчетов Авто.ру", на все автомобили наложены ограничения на регистрационные действия. То есть покупатель может понести дополнительные расходы, связанные с их снятием», — пояснили RB.RU в сервисе.

В сервисе затруднились оценить стоимость снятия ограничений. «Неизвестны все причины, по которым наложены ограничения. По некоторым автомобилям речь может идти о нескольких неоплаченных штрафах. Также необходимо проверить на наличие задолженности перед банками, в случае если транспортное средство находится в залоге или лизинге», — пояснили RB.RU в сервисе.

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Старший юрист юридической компании a.t.Legal Илья Пасенко пояснил RB.RU, что ограничения могут быть сняты бесплатно.

«В рамках дела о банкротстве ООО "Сеть Связной" управляющий сумел реализовать транспортные средства должника, не накладывая на них отдельных обеспечительных мер. Судом было отказано управляющему в наложении отдельных ограничений, однако сам факт введения конкурсного производства уже стал ограничивающим фактором для распоряжения любым имуществом должника», — уточнил юрист.

По словам Пасенко, реализованное в рамках дела о банкротстве имущество освобождается от любых ограничений автоматически в силу закона (статьи 126, 129, 139 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)»). Если в отношении имущества есть запрет на регистрационные действия, наложенный, например, судебным приставом в исполнительном производстве, то такой запрет также подлежит снятию в момент признания должника банкротом.

«Таким образом, снятие запрета на регистрационные действия производится автоматически и бесплатно, однако может потребоваться обращение к судебным приставам, ранее принявшим такой запрет, с целью содействия снятию записи об аресте в соответствующем реестре. Стоимость и вид транспортного средства при этом не влияют на стоимость и порядок прекращения подобных ограничений», — уточнил юрист.

Покупка техники с таких торгов может быть интересна бизнесу, поскольку позволяет пополнить материально-техническую базу без необходимости приобретать новое оборудование по полной стоимости, пояснил RB.RU ведущий аналитик Amarkets Игорь Расторгуев. По его словам, покупка техники с торгов не всегда является сверхвыгодной сделкой, но остается удобным вариантом для бизнеса, особенно если необходимо быстро приобрести оборудование в больших объемах. Некоторые участники торгов могут быть заинтересованы в перепродаже техники с наценкой, что также распространенная практика на подобных аукционах, добавил эксперт.

12 декабря 2023 года Арбитражный суд признал «Сеть Связной», одну из основных компаний группы «Связной», банкротом и открыл конкурсное производство.

«Связной» — ритейлер цифровой техники. В розничной сети компании насчитывается более 2,6 тыс. магазинов в 1,1 тыс. городах России. По итогам 2023 года выручка сети составила 5,5 млрд рублей, упав на 90%, а чистый убыток зафиксирован на уровне 3 млрд рублей.

Фото на обложке: Marcin Jozwiak / Unsplash

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