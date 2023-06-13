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HSBC провела ребрендинг британского отделения банка для стартапов SVB

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Григорий Щеглов
Григорий Щеглов

Редактор направления Web3

Григорий Щеглов

В марте 2023 года обанкротился Silicon Valley Bank, один из крупнейших банков, ориентированных на работу со стартапами. Тогда же британский HSBC договорился о покупке «дочки» SVB в Великобритании. Согласно новой информации, банк переименуют в HSBC Innovation Banking, сохранив персонал и позиционирование.

HSBC провела ребрендинг британского отделения банка для стартапов SVB

Крах Silicon Valley Bank в марте 2023 года стал крупнейшим банкротством кредитной организации в США со времен кризиса 2008 года. Британское подразделение банка тогда было выкуплено HSBC всего за 1 фунт (105 рублей на момент написания новости). Спустя несколько месяцев HSBC анонсировали свои планы по ребрендингу SVB UK в рамках London Tech Week.

Новым названием банка станет HSBC Innovation Banking. При этом, ожидается, что после ребрендинга в организации продолжат работать сотрудники SVB из США, Израиля и Гонконга. Главой HSBC Innovation Banking останется Эрин Платтс, которая занимала аналогичный пост в SVB UK. Всего в банке будет порядка 700 сотрудников.

Как сообщает TechCrunch, новый бизнес будет предоставлять услуги стартапам, инвесторам и компаниям из технологической сферы со всего мира. На данный момент у британской «дочки» SVB порядка 3000 клиентов, большая часть из которых находится в Великобритании. 

Фото на обложке: Miquel Parera / Unsplash

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