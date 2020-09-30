Российские ученые создали сверхтонкую камеру для смартфонов

Ученые Самарского университета им. Королева придумали, как создать супертонкую камеру с почти нулевой толщиной. Объектив на основе отражающей кольцевой гармонической линзы может использоваться в компактных мобильных гаджетах, например, в смартфонах, видеорегистраторах и охранных камерах. Результаты исследования опубликованы в научном журнале Sensors .

В основе изобретения лежит система Кассегрена (XVII век), которая до сих пор используется в телескопостроении. Также его созданию способствовала недавно появившаяся технологическая возможность изготавливать гармонические линзы с высокой точностью.

Профессор кафедры технической кибернетики Самарского университета Роман Скиданов отметил, что главный результат исследования сотрудников Университета им. Королева – принципиальная возможность сделать планарную (с почти нулевой толщиной) изображающую систему.

Также он сообщил, что к камере уже проявляют интерес зарубежные производители смартфонов. Кроме того, концепция компактного объектива была предложена для проекта Starshot, направленного на запуск аппарата к звезде Альфа Центавра. Ученые Самарского университета участвуют в этом проекте.

В дальнейшем ученые планируют усовершенствовать технологию и преодолеть недостатки схемы: малую светосилу и высокое светорассеяние.

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