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Производитель бумаги SvetoCopy продал российский бизнес за $420 млн

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Производитель бумаги для печати SvetoCopy продал российский бизнес за $420 млн. Активы выкупила компания, которая производит в Казани туалетную бумагу, полотенца и салфетки.

Производитель бумаги SvetoCopy продал российский бизнес за $420 млн

О сделке сообщил продавец – американская Sylvamo Corporation. Общая сумма составила $420 млн, сама Sylvamo Corporation получила $390 млн после учета обменного курса валют, $325 млн из которых намерена потратить на погашение собственных долгов.

АО «Сильвамо Корпорейшн Рус» выкупил «Палп Инвест» – предприятие, которое выпускает на заводе в Казани туалетную бумагу, салфетки и бумажные полотенца. Владелец «Палп Инвеста» – Тимур Габидуллин – является генеральным директором АО «Сильвамо Корпорейшн Рус».

В активы российского бизнеса Sylvamo Corporation входит Светогорский ЦБК, в который входят два целлюлозных завода, ориентированных на выпуск картона, бумаги, товарной целлюлозы. Комбинат производит до 720 тысяч тонн продукции в год.

По итогам 2021 года на российский бизнес Sylvamo Corporation пришлось 15% общей выручки компании. О планах покинуть российский рынок она объявила в мае.

Фото на обложке: New Africa / Shutterstock

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