«Светофор Групп» разместит в ходе IPO на СПВБ 10% акций

ПАО «Светофор Групп», юрлицо разработчика онлайн-платформы для подготовки водителей, продало ИФК «Солид» порядка 2,5 млн акций в ходе подготовки к IPO.

Компания продала бумаги брокеру для последующего предложения неограниченному кругу лиц на Санкт-Петербургской валютной бирже (СПВБ). Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на решение совета директоров компании от 13 мая.

Согласно условиям сделки, группа продает брокеру «Солид» 2 млн 481 тыс. 500 привилегированных акций по цене 56,25 рублей за штуку. Сам брокер будет оплачивать акции из средств, вырученных от продажи на торгах СПВБ. Бумаги нужно оплатить до 31 мая включительно.

Если в ходе торгов удастся реализовать весь объем предложения, компания выручит от размещения 139,58 млн рублей. При этом доля акций в свободном обращении (free float) составит 10%.

Если запланированный объем реализовать не удастся, брокер возвратит оставшиеся акции эмитенту в срок до 7 июня 2024 года.

Как следует из бухгалтерской отчетности ПАО за 2023 год, уставный капитал компании состоит из 24 млн 815 тыс. 000 акций номинальной стоимостью 1 рублей. Из этого количества 2 млн 481 тыс. 500 штук являются привилегированными.

Основываясь на уставном капитале, компания оценивает собственную стоимость в преддверии IPO почти в 1,4 млрд рублей.

Компания основана в 2010 году, тогда она называлась «ПДД.ТВ», в 2019 году ее преобразовали в ПАО «Светофор Групп».

В 2014 компания начала развивать интерактивную систему онлайн-обучения, которая учитывает в том числе психофизиологические особенности пользователя. Также «Светофор Групп» выпускает образовательные решения на основе технологии VR.

Компания является резидентом «Сколково». По итогам 2023 года «Светофор Групп» нарастила выручку до 461,7 млн рублей (+48,6%).

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