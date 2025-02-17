«Светофор» обратится в суд для опровержения информации о закрытии магазинов

Дискаунтер «Светофор» планирует подать в суд на конкурентов из-за распространения ими недостоверной информации о скором закрытии магазинов сети в Тверской, Владимирской, Кировской и других областях. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе компании «Торгсервис 69», которой владеет управляющее «Светофором» АО «Инвест стандарт».

«Торговая сеть розничных магазинов “Светофор” готовит исковое заявление в суд за защитой своих прав и законных интересов с требованием об опровержении ложной информации, распространяемой представителями конкурентов», — сообщили агентству в пресс-службе.

«Светофор» также намерен пожаловаться в Федеральную антимонопольную службу на недобросовестные действия представителей конкурентной сети в вышеуказанных регионах. В частности, в феврале управляющие «Светофора» узнали о попытках конкурентов переманить к себе собственников и арендодателей, которые сдают коммерческую недвижимость «Светофору», пишет ТАСС.

В «Светофоре» заявили агентству, что магазины сети продолжают работать в обычном режиме. «”Светофор” в полном объеме и в установленные сроки исполняет обязательства перед контрагентами, согласно условиям ранее заключенных договоров», — пояснили в компании.

О том, что магазины «Светофора» массово закрываются по всей России после исков от Роспотребнадзора, связанных с нарушениями санитарного законодательства, ранее сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на подсчеты «Infoline-аналитики». По данным компании, с декабря сеть закрыла свыше 200 торговых точек (снижение на 9,8%).

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