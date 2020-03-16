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ВЦИОМ: каждый пятый житель Москвы хочет открыть свой бизнес

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Ксения Самбулова
Ксения Самбулова

Новостной редактор

Ксения Самбулова

22% жителей Москвы рассматривают возможность открыть бизнес в ближайшие три года. Об этом говорят результаты нового опроса ВЦИОМ.

ВЦИОМ: каждый пятый житель Москвы хочет открыть свой бизнес

О собственном деле думают 42% респондентов в возрасте до 25 лет и 38% в возрасте от 25 до 34 лет. Половина из тех, кто готов заняться бизнесом, пока не определились со сроками (44%). Четверть планируют стать предпринимателями в течение пары лет. 

 Что привлекает москвичей в карьере предпринимателя: 

  • независимость — 57%,
  • возможность заниматься любимым делом — 48%,
  • свободный график — 39%,
  • высокий доход — 28% .

Треть участников опроса отметили, что легко могли бы запустить собственный бизнес (31%). Почти половина респондентов считают, что у них есть необходимые навыки и опыт (41%). Примерно столько же человек сказали, что не готовы запускать бизнес из-за страха неудачи. 

ВЦИОМ проводил опрос 12-16 декабря среди 1200 жителей Москвы. 

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Фото: Rawpixel.com / Shutterstock

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