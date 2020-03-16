ВЦИОМ: каждый пятый житель Москвы хочет открыть свой бизнес

22% жителей Москвы рассматривают возможность открыть бизнес в ближайшие три года. Об этом говорят результаты нового опроса ВЦИОМ.

О собственном деле думают 42% респондентов в возрасте до 25 лет и 38% в возрасте от 25 до 34 лет. Половина из тех, кто готов заняться бизнесом, пока не определились со сроками (44%). Четверть планируют стать предпринимателями в течение пары лет.

Что привлекает москвичей в карьере предпринимателя:

независимость — 57%,

возможность заниматься любимым делом — 48%,

свободный график — 39%,

высокий доход — 28% .

Треть участников опроса отметили, что легко могли бы запустить собственный бизнес (31%). Почти половина респондентов считают, что у них есть необходимые навыки и опыт (41%). Примерно столько же человек сказали, что не готовы запускать бизнес из-за страха неудачи.

ВЦИОМ проводил опрос 12-16 декабря среди 1200 жителей Москвы.

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