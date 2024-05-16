Бывшие топ-менеджеры «Связного» создадут нового ритейлера «Связь.ON» через ПСБ

Бывшее руководство обанкротившегося «Связного» создают нового ритейлера «Связь.ON» через Промсвязьбанк». За год планируется открыть в регионах РФ сотни точек продаж электроники, услуг связи, банков и страховых компаний, узнал «Коммерсантъ».
Гендиректором новой компанииназначена Дагмара Иванова. Ранее она занимала пост исполнительного директора «Связного». Коммерческим директором нового ритейла стал Михаил Догадин, который был вице-президентом по закупкам и развитию бизнеса сети «Связной».
Дагмара Иванова заявила, что «Связь.ON» никак не связан с ООО «Сеть Связной». Сроки реализации проекта и объем инвестиций она не сообщила.
Собеседник издания среди поставщиков электроники предположил, что точки продаж сети будут представлять собой «небольшие островные площадки» или займут площади, оставшиеся после активного ухода в последние два года с российского рынка зарубежных брендов.
Фото на обложке: Unsplash
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