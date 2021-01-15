Рубрики
Сервисы
Rusbase
Меню-гамбургер
Новости

Сотовая связь подорожает на 15% в 2021 году — аналитики

Новости
Наталья Дмитриева
Наталья Дмитриева

Редактор новостей

Наталья Дмитриева

Цены на услуги связи в течение года подорожают на 15-16%. Об этом сообщают «РИА Новости» со ссылкой на прогноз агентства Content-Review. Ожидается рост стоимости и дополнительных услуг операторов, например, на облачное хранение данных.

Сотовая связь подорожает на 15% в 2021 году — аналитики

Рост цен на сотовую связь будет, скорее всего, неравномерным и затронет, в основном, тарифы в диапазоне 500-900 рублей. 

«Базовые услуги, включая голосовые звонки и интернет, на тарифах нижней ценовой категории подвергнутся корректировке в меньшей степени, нежели тарифы средней и высокой категории», — считает руководитель Content Review Сергей Половников.

В инструментах для повышения цен — добавление минут, гигабайтов и sms в пакеты услуг, увеличение стоимости или введение тарификации дополнительных услуг, например, информирование о пропущенных вызовах. Такое мнение аналитика Mobile Research Group Сергея Потресова приводят «Ведомости».

Наращивать затраты операторов вынуждают последствия пандемии и регуляторные нововведения, считают в аналитическом агентстве. В 2020 году операторы фактически лишились доходов от международного роуминга. Дополнительные расходы и недополученную выручку только за первую половину прошлого года Content-Review оценило в 30 млрд рублей.

Роботы-хирурги, печать органов, «умный» пластырь. Кейсы о цифровой медицине.

Также операторы обязаны выполнять новые требования властей по предоставлению бесплатного доступа к социально значимым сайтам. На это уходит около 10% ежегодной выручки российского рынка связи, уточняет Половников, это примерно 150 млрд рублей. Еще 10 млрд рублей необходимо затратить на Единую биометрическую систему для удаленной идентификации абонентов, в случае её внедрения.

Фото: blackzheep / Shutterstock

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

ВОЗМОЖНОСТИ

15 января 2021

Отраслевой акселератор госкорпорации «Росатом»

18 января 2021

Конкурс грантов на программу «Стартап Академия»

25 января 2021

KAMAZ DIGITAL

Все ВОЗМОЖНОСТИ

RUSBASE РЕКОМЕНДУЕТ
Наша главная рассылка. Раз в неделю делимся самыми важными и полезными материалами, чтобы вы ничего не пропустили.
Нажимая «Подписаться», вы принимаете Политику конфиденциальности и соглашаетесь получать письма