Сотовая связь подорожает на 15% в 2021 году — аналитики

Цены на услуги связи в течение года подорожают на 15-16%. Об этом сообщают «РИА Новости» со ссылкой на прогноз агентства Content-Review. Ожидается рост стоимости и дополнительных услуг операторов, например, на облачное хранение данных.

Рост цен на сотовую связь будет, скорее всего, неравномерным и затронет, в основном, тарифы в диапазоне 500-900 рублей.

«Базовые услуги, включая голосовые звонки и интернет, на тарифах нижней ценовой категории подвергнутся корректировке в меньшей степени, нежели тарифы средней и высокой категории», — считает руководитель Content Review Сергей Половников.

В инструментах для повышения цен — добавление минут, гигабайтов и sms в пакеты услуг, увеличение стоимости или введение тарификации дополнительных услуг, например, информирование о пропущенных вызовах. Такое мнение аналитика Mobile Research Group Сергея Потресова приводят «Ведомости».

Наращивать затраты операторов вынуждают последствия пандемии и регуляторные нововведения, считают в аналитическом агентстве. В 2020 году операторы фактически лишились доходов от международного роуминга. Дополнительные расходы и недополученную выручку только за первую половину прошлого года Content-Review оценило в 30 млрд рублей.

Также операторы обязаны выполнять новые требования властей по предоставлению бесплатного доступа к социально значимым сайтам. На это уходит около 10% ежегодной выручки российского рынка связи, уточняет Половников, это примерно 150 млрд рублей. Еще 10 млрд рублей необходимо затратить на Единую биометрическую систему для удаленной идентификации абонентов, в случае её внедрения.

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