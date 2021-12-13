Связанная с фондом Владимира Потанина сеть магазинов Home Market закроется после 1 января

Связанная с фондом Winter Capital Partners миллиардера Владимира Потанина сеть дисканутеров товаров повседневного спроса Home Market будет закрыта 2022 году.
Распродажа всех товаров со скидкой в 40% продлится весь декабрь, говорится в сообщении на сайте магазина. По информации издания «Коммерсантъ», магазины будут закрыты с 1 января 2022 года. Процесс ликвидации завершится в первом квартале 2022 года.
Home Market начал работу в 2017 году на базе сети «Заодно», созданной основателем KupiVIP Оскаром Хартманном. Ребрендинг завершился в 2018 году. В настоящее время в сети насчитывается 111 магазинов, из которых 29 не работали в локдаун.
По данным ЕГРЮЛ, 2020 год управляющее магазинами ООО «Хоум Маркет» закончило с чистым убытком в 483,9 млн рублей при выручке в 2,5 млрд рублей.
«Интеррос» Владимира Потанина — основной инвестор фонда Winter Capital Partners.
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Фото на обложке: Pexels.com
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