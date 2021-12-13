Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Связанная с фондом Владимира Потанина сеть магазинов Home Market закроется после 1 января

Новости
Екатерина Струкова
Екатерина Струкова

Новостной редактор

Екатерина Струкова

Связанная с фондом Winter Capital Partners миллиардера Владимира Потанина сеть дисканутеров товаров повседневного спроса Home Market будет закрыта 2022 году.

Связанная с фондом Владимира Потанина сеть магазинов Home Market закроется после 1 января

Распродажа всех товаров со скидкой в 40% продлится весь декабрь, говорится в сообщении на сайте магазина. По информации издания «Коммерсантъ», магазины будут закрыты с 1 января 2022 года. Процесс ликвидации завершится в первом квартале 2022 года.

Home Market начал работу в 2017 году на базе сети «Заодно», созданной основателем KupiVIP Оскаром Хартманном. Ребрендинг завершился в 2018 году. В настоящее время в сети насчитывается 111 магазинов, из которых 29 не работали в локдаун.

По данным ЕГРЮЛ, 2020 год управляющее магазинами ООО «Хоум Маркет» закончило с чистым убытком в 483,9 млн рублей при выручке в 2,5 млрд рублей.

«Интеррос» Владимира Потанина — основной инвестор фонда Winter Capital Partners.

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!

Фото на обложке: Pexels.com

Все игроки FinTech России — по ссылке

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 В подмосковных ЖК установили фандоматы для сбора бутылок и банок емкостью 300 кг
  2. 2 Инструкция: как снять квартиру в Москве у ГлавУпДК при МИД России, если вы не юрлицо или ИП
  3. 3 Кто и зачем приходит в телекомкластер ОЭЗ «Технополис Москва»?
  4. 4 Количество миллионеров в Москве выросло на 19% в 2017 году
  5. 5 Семь тезисов о том, почему 30-е место у Москвы в Глобальном инновационном индексе — это круто
Карта растительных продуктов России
Все российские производители растительных альтернатив продуктам животного происхождения
Узнать больше

ВОЗМОЖНОСТИ

13 декабря 2021

Всероссийская онлайн-олимпиада по программированию для школьников от VK и «Учи.ру»

13 декабря 2021

«Добрый новогодний подарок», Сбербанк

13 декабря 2021

Демо-день «Речные и морские инновации для кораблей и судов»

Все ВОЗМОЖНОСТИ