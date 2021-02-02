Посылки с AliExpress теперь можно забрать в «Связном»: запущен новый формат магазинов

«AliExpress Россия» и «Связной» запустили в тестовом режиме кобрендинговые пункты выдачи. Об этом RB.ru сообщили представители компаний.

Объединенные пункты будут выдавать посылки из интернет-магазинов svyaznoy.ru и AliExpress. Первые 10 пунктов заработали в Москве и Казани, в дальнейшем проект будет масштабирован на другие крупные города, заверил директор по логистике и инфраструктуре «AliExpress Россия» Григорий Орлов.

Схема получения посылок останется стандартной, во время оформления покупки на сайте или в приложении AliExpress покупателю предложат на выбор удобный пункт выдачи, в числе и «Связной*AliExpress».

Открытие кобрендинговых пунктов стало очередным этапом стратегического партнерства двух компаний. В сентябре 2020 года «Связной» запустил продажи электроники в своем виртуальном магазине на AliExpress.

Ранее «AliExpress Россия» начала тестирование функции «Забрать в магазине» для российских продавцов сайта. Первыми партнерами стали сети товаров для дома и модные ритейлеры, в том числе «220 Вольт» и Finn Flare.

Фото: пресс-служба «AliExpress Россия»