«Связной» закрыл Cstore: в монобрендовых салонах Apple больше нет смысла

Все салоны закроются, а продажи и программа лояльности перейдут к «Связному». Решение напрямую связано с уходом Apple из России, вследствие чего поддержание деятельности бутиков, имеющих статус Apple Premium Reseller, потеряло смысл.

«После того как Apple объявила об уходе с российского рынка, дальнейшее развитие форматов монобрендовых магазинов, каким и является проект Cstore, стало невозможным», — приводит слова президента «Связного» Алексея Вуколова «Ъ».

Слияние Cstore и «Связного» призвано оптимизировать затраты на организацию продаж. Бутики Cstore располагались в основном в крупных ТРЦ, чей трафик существенно упал, а высокие арендные ставки сохранились. Поддерживать эту ветвь бизнеса в текущих условиях представляет нецелесообразным.

Алексей Вуколов отдельно обратил внимание, что сеть «Связной» сосредоточена сейчас на удержании цен и сохранении программы лояльности Cstore.

Эксперты считают закрытие монобрендовой сети понятным и адекватным шагом, который также не угрожает бизнесу компании. Например, по словам генерального директора «ТМТ Консалтинг» Константина Анкилова, на фоне ожидаемого падения рынка смартфонов на 40% в целом по РФ закрытие Cstore не будет для «Связного» ощутимой потерей.

Анкилов также уверен, что в обозримом будущем российский рынок Apple перейдет на серые поставки. Это подтверждает и не названный источник «Ъ», который сообщил о том, что ключевые конкуренты Cstore — re:Store и iPort (также обладающие статусом Apple Premium Reseller) — рассматривают возможность организации параллельного импорта техники.

Собеседник «Ъ» объясняет такую заинтересованность просто:

«Надежды на возобновление официальных отношений с Apple практически нет, магазины пустуют, сотрудникам надо платить зарплату. При этом на рынке полно серого товара Apple, но официальные реселлеры не хотят начинать торговать им, они ждут, когда серый товар появится в федеральных сетях».

И хотя re:Store и iPort пока не закрываются полностью, они уже начали процесс перераспределения товара по точкам и временной приостановки наиболее убыточных магазинов.

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