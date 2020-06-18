«Связной» запустил производство защитных масок
Сотовый ритейлер «Связной» запустил собственное производство одноразовых масок. Об этом Rusbase рассказали в компании.
Ежемесячно «Связной» планирует выпускать по 1,5 млн масок. Как отметили в компании, в первую очередь ритейлер намерен обеспечить масками сотрудников розничных магазинов и центрального офиса. При этом компания не исключает возможность оптово-розничной торговли в перспективе.
Для изготовления масок используется автоматическая производственная линия. В «Связном» утверждают, что продукция производится в стерильных условиях.
«В последние несколько месяцев мы, как и другие компании, закупали защитные средства и столкнулись с их дефицитом, а в некоторых случаях — с завышенными ценами. Собственное производство позволит удовлетворить нашу потребность в масках, а также сократить расходы на закупку средств обеспечения защиты», — отметил президент компании «Связной» Евгений Давыдович.
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