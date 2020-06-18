«Связной» запустил производство защитных масок

«В последние несколько месяцев мы, как и другие компании, закупали защитные средства и столкнулись с их дефицитом, а в некоторых случаях — с завышенными ценами. Собственное производство позволит удовлетворить нашу потребность в масках, а также сократить расходы на закупку средств обеспечения защиты», — отметил президент компании «Связной» Евгений Давыдович.