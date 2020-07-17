«Связной» запустил магазины нового формата

Главное отличие новых магазинов — разделение торгового пространства на «экосистемные» зоны. В магазинах будет несколько зон: «Умный дом», «Технологичный спорт», «Современное здоровье и красота», «Гейминг и путешествия». В зависимости от спроса на те или иные товары пространство будет трансформироваться, а зоны — менять площадь.

По словам вице-президента по маркетингу и стратегическому развитию «Связного» Ольги Троценко, в дальнейшем «экосистем» станет больше. Появление новых зон будет зависеть от конъюнктуры спроса.

Площадь новых магазинов составит 100 кв. м — значительно больше, чем у других торговых точек сети.

Первый магазин нового формата уже заработал в московском торговом центре «Елоховский пассаж». Количество новых магазинов будет зависеть от результатов пилотного проекта. Всего у «Связного» 3500 магазинов.

Другие ритейлеры уже развивают похожие форматы, отмечают «Ведомости». У «Мегафона» есть Experience Store, где покупатели могут протестировать VR-очки, игровые приставки, смартфоны и устройства для «умного» дома. МТС начала открывать шоурумы площадью более 250 кв. м. Кроме классических зон для обслуживания абонентов в шоуруме представлены собственные решения компании для «умного» дома, киберспорта, ТВ, а также сервисы для бизнеса.

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