«Связной» запустил сервис для онлайн-оплаты ЖКХ и штрафов ГИБДД

«Связной» запустил сервис для онлайн-оплаты штрафов ГИБДД, судебной задолженности, коммунальных и других платежей. Об этом Rusbase рассказали в пресс-службе ритейлера.

Платежи доступны на сайте svyaznoy.ru в разделе «Платежи и переводы». Раньше эти услуги были доступны только в салонах связи.

Проверить и оплатить судебную задолженность, налоги, штрафы, а также пополнить счет телефона могут жители всех регионов России. Коммунальные онлайн-платежи пока доступны только для жителей Москвы и Московской области.

Ритейлер принимает платежи с банковских карт. «Связной» берет комиссию от 0,99 до 3% от суммы операции. Как рассказал представитель компании, комиссия за оплату ЖКХ составит 2%, за погашение кредита — 1%, но не менее 50 рублей.

Еще через сервис ритейлера можно будет совершать денежные переводы.

Сервис предназначен для тех, кто совершал платежи и переводы в салонах связи, отметил вице-президент по телекоммуникационным и финансовым услугам «Связного» Максим Следков. По его словам, ежемесячно 5 млн человек совершает различные платежи в «Связном».

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