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«Связной» запустил услугу по удаленному ремонту гаджетов

Новости
Ксения Самбулова
Ксения Самбулова

Новостной редактор

Ксения Самбулова

«Связной» запустил услугу по удаленному ремонту гаджетов. Об этом Rusbase рассказали в компании. 

«Связной» запустил услугу по удаленному ремонту гаджетов

Оформить заявку на удаленный ремонт можно на сайте компании или по телефону горячей линии. Для этого надо назвать ФИО, контактный номер, адрес, описание модели, серийный номер устройства. Еще надо выбрать подходящий день для приезда курьера. 

Курьер отвезет устройство на диагностику. После диагностики ритейлер сообщит клиенту итоговую стоимость ремонта и пришлет ссылку на онлайн-оплату. 

Услуга доступна во всех регионах России. Максимальный срок ремонта — два дня. Вызов курьера и доставка осуществляются бесплатно.

Фото: Vlad Teodor / Shutterstock

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