Вместо 30 000 — 750 000 ₽: конкурсный управляющий «Связного» потребовала зарплату CEO через суд

Кристина Аллагулова, новая управляющая банкротством «Связного», решила, что раз уж ей досталась компания с 6,5 тыс. кредиторов, складами на 8,1 млрд и толпой разъярённых арендодателей, то и зарплата должна быть соответствующей. Она оценила себя на 750 тысяч рублей в месяц. Но суды трёх инстанций не оценили ее амбиций и напомнили: утверждённый тариф — 30 тысяч.

Суд решил: хайповать на цифрах — ещё не работать

По мнению Аллагуловой, объём работ — не просто большой, а катастрофический.

Вот как она описывает масштабы:

6,5 тыс. кредиторов

2,5 тыс. точек продаж

524 арбитража

8,1 млрд основных средств

4,4 млрд запасов

на старте процедуры

Но суд решил: масштаб масштабу рознь. Большую часть уже до неё описал предыдущий управляющий, доказательств «шокирующей нагрузки» нет, а часть задач вообще выполняют сторонние подрядчики — за отдельные миллионы.

Аллагулова только вошла в дело, но сразу попросила оклад уровня топ-менеджмента. Суд посчитал: рангов пока не заработала, амбиции — необоснованны.

«Через суд можно добиться повышения до 50–100 тыс. в месяц, но такие случаи редкость», — объясняет Александр Улезко из Ulezko.legal.

В этой игре платят за результат. Иногда

Главный заработок управляющего — процент от продажи активов. Чем больше нашёл и распродал — тем жирнее итоговый чек. Процент зависит от стоимости активов. Бывает много, но не факт, что тебе оставят.

В теории можно заработать сотни миллионов. В реальности — получить иски, отказы и запрос на возврат в конкурсную массу.

Пока элитные автомобили и грузовики «Связного» уходят с молотка, Аллагуловой придется жить на скромные 30 тысяч в месяц. Столько платят конкурсным управляющим в России с 2008 года, повышения нет. Хочешь больше — иди в суд, но не факт, что тебя поддержат.

В сухом остатке

В России банкротить бизнес — это не прибыльное дело, а подвиг на грани благотворительности. На бумаге ты управляющий миллиардными активами. По факту — носишь бумажки за МРОТ и веришь в светлое будущее.

Фото на обложке: Sora Shimazaki / Pexels