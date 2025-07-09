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Вместо 30 000 — 750 000 ₽: конкурсный управляющий «Связного» потребовала зарплату CEO через суд

Новости
Новости
Никита Стаценко
Никита Стаценко

Редактор Русбейс

Екатерина Струкова

Кристина Аллагулова, новая управляющая банкротством «Связного», решила, что раз уж ей досталась компания с 6,5 тыс. кредиторов, складами на 8,1 млрд и толпой разъярённых арендодателей, то и зарплата должна быть соответствующей. Она оценила себя на 750 тысяч рублей в месяц. Но суды трёх инстанций не оценили ее амбиций и напомнили: утверждённый тариф — 30 тысяч.

Вместо 30 000 — 750 000 ₽: конкурсный управляющий «Связного» потребовала зарплату CEO через суд
  1. Новости

Суд решил: хайповать на цифрах — ещё не работать

По мнению Аллагуловой, объём работ — не просто большой, а катастрофический.

Вот как она описывает масштабы:

  • 6,5 тыс. кредиторов
  • 2,5 тыс. точек продаж
  • 524 арбитража
  • 8,1 млрд основных средств
  • 4,4 млрд запасов
  • на старте процедуры

Но суд решил: масштаб масштабу рознь. Большую часть уже до неё описал предыдущий управляющий, доказательств «шокирующей нагрузки» нет, а часть задач вообще выполняют сторонние подрядчики — за отдельные миллионы.

Аллагулова только вошла в дело, но сразу попросила оклад уровня топ-менеджмента. Суд посчитал: рангов пока не заработала, амбиции — необоснованны.

«Через суд можно добиться повышения до 50–100 тыс. в месяц, но такие случаи редкость», — объясняет Александр Улезко из Ulezko.legal.

В этой игре платят за результат. Иногда

Главный заработок управляющего — процент от продажи активов. Чем больше нашёл и распродал — тем жирнее итоговый чек. Процент зависит от стоимости активов. Бывает много, но не факт, что тебе оставят.

В теории можно заработать сотни миллионов. В реальности — получить иски, отказы и запрос на возврат в конкурсную массу.

Пока элитные автомобили и грузовики «Связного» уходят с молотка, Аллагуловой придется жить на скромные 30 тысяч в месяц. Столько платят конкурсным управляющим в России с 2008 года, повышения нет. Хочешь больше — иди в суд, но не факт, что тебя поддержат.

В сухом остатке

В России банкротить бизнес — это не прибыльное дело, а подвиг на грани благотворительности. На бумаге ты управляющий миллиардными активами. По факту — носишь бумажки за МРОТ и веришь в светлое будущее.

Фото на обложке: Sora Shimazaki / Pexels

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