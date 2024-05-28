«Сеть Связной» потребовала от своего учредителя 1,55 млрд рублей

Управляющий «Сети Связной» поборется в суде за возврат 1,55 млрд рублей. Как следует из материалов «Федресурса», компания выдала поручительство на аналогичную сумму структуре Виталия Балановича, но вернуть средства должна «Группа компаний "Связной"».

Конкурсный управляющий обанкротившегося ООО «Сеть Связной» (головная структура розничного продавца цифровой техники «Связной» с 2,6 тыс. магазинов) Филипп Ангелевски подал иск в Арбитражный суд Москвы с требованием к владельцу 5,6%-ной доли в компании — АО «Группа компаний "Связной"» — вернуть 1,55 млрд рублей. Суд оставил дело без движения, так как банкрот не смог предоставить квитанцию об оплате 200 тыс. рублей пошлины. Истец обратился с ходатайством об отсрочке уплаты госпошлины, но не имел необходимых доказательств о причинах отсутствия средств на счетах, посчитали в суде.

Исковое заявление оставлено без движения до 3 июня.

В марте Ангелевски сообщал, что обратился в суд с требованием признать недействительным договор поручительства между ООО «Баланс Эссет Менеджмент» и «Сеть Связной» на аналогичную сумму, заключенный 27 июля 2020 года, и собирается взыскать ее уже с этого ООО. На какие цели выдавалось поручительство — не уточнялось. Отыскать иск в картотеке судов не удалось. RB.RU направил запрос «Баланс Эссет Менеджмент» и на момент публикации материала ответа не получил.

ООО «Баланс Эссет Менеджмент», которое учредил Виталий Баланович, было зарегистрировано в 2004 году в Москве, его основной вид деятельности — управление ценными бумагами. Компания занимается инвестициями в объекты недвижимости институционального качества, приносящие стабильный доход, говорится на ее сайте.

В сентябре 2022 года более 77% акций футбольного клуба ЦСКА перешли от ВЭБ.РФ компании «Баланс Эссет Менеджмент». Баланович собирался развивать бизнес на «базе комплекса недвижимости футбольного клуба ЦСКА».

12 декабря 2023 года Арбитражный суд признал «Сеть Связной» банкротом и открыл конкурсное производство.

21 марта 2024 года суд признал требование кредитора «Белгравиан Инвестментс Лтд», зарегистрированного на Виргинской островах, частично обоснованным и включил 25 млрд рублей в третью очередь требований.

Заявление о включении в число кредиторов подали и другие компании. В марте 2024 года «Альфа-Банк» подал два иска к компании на общую сумму 8,2 млрд рублей, а ООО «ТФН» (дистрибьютор мобильных устройств, электротранспорта, аксессуаров) — на сумму 308,6 млн рублей. В январе 2023 года суд постановил взыскать со «Связного» в пользу дистрибьютора «Мерлион» (Merlion) задолженность по договорам поставки на сумму 5 млрд рублей. В декабре 2022 года был удовлетворен иск «Вымпелкома» (бренд «Билайн») о взыскании со «Связного» 839 млн рублей авансового платежа. 21 ноября 2023 года Арбитражный суд Москвы также признал обоснованным требование телеком-оператора к ООО «Сеть Связной» и включил 791,2 млн рублей в реестр кредиторов должника.

«Связной» — ритейлер цифровой техники. В розничной сети компании насчитывается более 2,6 тыс. магазинов в 1,1 тыс. городах России. По итогам 2023 года выручка сети составила 5,5 млрд рублей, упав на 90%, а чистый убыток зафиксирован на уровне 3 млрд рублей.

Фото на обложке: RB.RU