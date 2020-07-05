Чек-листы, визуализация и дополненная реальность: стартапы, которые привлекают «Связной Трэвел»

С июня текущего года стартовала работа образовательной платформы «Фабрики туристических продуктов и сервисов», на базе которой молодым командам и предпринимателям помогут реализовать бизнес-идеи. В качестве партнёра к программе присоединился туристический сервис компании «Связной» – «Связной Трэвел». Рассказываем, как стать партнером амбициозного туристического сервиса.

«Связной Трэвел» в поисках сотрудничества со стартапами, идеи которых помогут трансформировать проект о путешествиях Travel.life. Платформа Travel.life предназначена для специальных проектов, организуемых совместно с партнёрами, ведущими игроками рынка путешествий со всего мира. В рамках проекта партнёры представляют уникальный контент о разных странах мира. Каждый из авторов подбирает самые нестандартные маршруты, пока ещё неизвестные массовому туризму. Посетителей портала ждут эксклюзивные фото- и видеоматериалы, специальные цены на авиабилеты, увлекательные викторины, розыгрыши промокодов и многое другое.

Также одной из глобальных целей «Связной Трэвел» является продвижение проекта Трэвел чек-лист. Главная идея заключается в создании сообщества людей, которое объединит профессиональных путешественников, спортсменов, кулинаров и локалов из разных уголков планеты, готовых помочь путешественникам организовать небанальный досуг в разных странах. Для партнёрства в рамках этого проекта интересны команды, которые занимаются производством видео/фото материалов для сектора B2B, например, для отелей и турагенств. В качестве партнёров компанию интересуют и контентные проекты, решения с использованием VR/AR технологий, партнёрства, полезные для организации путешествий или визуализации контента. Лучшие команды «Фабрики» получат возможность стажировки в команде «Связной Трэвел», а также смогут запустить пилот, чтобы протестировать свои гипотезы на площадках «Связной Трэвел».

На «Фабрике туристических продуктов и сервисов» доступно два трека: «Стартап» и «Слушатель». В первом случае участвовать могут независимые и корпоративные продуктовые команды, travel-стартапы, туристические компании, у которых есть идеи новых решений или сервисов, и которые готовы их реализовывать в рамках «Фабрики». Трек «Слушатель» доступен для всех желающих.

Участие бесплатно, но необходима регистрация. Заявки на оба трека «Фабрики» принимаются до 5 июля на сайте программы.

«Связной Трэвел» — проект компании «Связной», который предлагает ключевые услуги в области путешествий и помогает организовать отдых от А до Я. Все возможные сервисы для организации путешествий: заказ авиа- и ж/д билетов, бронирование отелей и заказ туров — объединены в рамках единой платформы, что позволяет клиентам максимально удобно и оперативно организовать свой отдых или бизнес-поездку. Весь комплекс услуг доступен как в online-версии проекта — на интернет-портале svyaznoy.travel, так и в более чем четырёх тысячах магазинов «Связной» и «Евросеть», расположенных по всей России.

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