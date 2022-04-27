«Связной» решил доставлять товары из онлайн-магазинов

Российская компания «Связной» решила развиваться в качестве фулфилмент-оператора. Сейчас компания доставляет 100 тыс. посылок в месяц со сторонних онлайн-магазинов.
В планах компании доставлять 1 млн посылок в месяц, оборот в этом случае может составить более 150 млн рублей, пишут «Ведомости».
Компания оказывает услуги сортировки, хранения, упаковки и страховки грузов, обработки возвратного потока, SMS-информирования и приема наложенных платежей. Оператор намерен выделить под партнеров на своих складах до 30% площадей.
Для нового направления «Связной» станет использовать 2500 салонов связи в 1100 населенных пунктах, а также восемь складов. На складах для обслуживания партнеров ритейлер готов выделить до 30% площадей. Стоимость доставки одной посылки составит 100–700 рублей в зависимости от региона.
Аналитики подсчитали, что с одной доставки «Связной» сможет зарабатывать 20–25 рублей. Реальный доход ритейлера от этого направления в ближайшее время вряд ли превысит 3 млн рублей в квартал.
Фото на обложке: klevo /
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