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Австрийская ювелирная компания Swarovski объявила об уходе из России

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Ювелирная компания Swarovski объявила об уходе из России. Ее генеральный директор заявил, что «пришло время прекратить бездействующее пребывание» в стране. Swarovski официально прекратила продажи в России, но, по данным картографических сервисов, магазины бренда работают в нескольких городах.

Австрийская ювелирная компания Swarovski объявила об уходе из России

Генеральный директор Swarovski Алексис Назард заявил в интервью журналу Trend, что компания полностью прекратит бизнес в России.

Назард не уточнил сроки реализации планов, но отметил, что выход с российского рынка будет проведен в соответствии с законами и экономическими санкциями.

Австрийская ювелирная компания Swarovski 4 марта 2022 года объявила, что прекращает продажи своих товаров в России. Однако, по данным сервиса «Яндекс.Карты», магазины бренда все еще работают. Например, в Петербурге числятся функционирующими семь магазинов Swarovski.

Swarovski открыла первый брендовый магазин в России в 2018 году в Москве.

Фото на обложке: Haelen Haagen / Shutterstock

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