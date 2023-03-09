Австрийская ювелирная компания Swarovski объявила об уходе из России

Ювелирная компания Swarovski объявила об уходе из России. Ее генеральный директор заявил, что «пришло время прекратить бездействующее пребывание» в стране. Swarovski официально прекратила продажи в России, но, по данным картографических сервисов, магазины бренда работают в нескольких городах.

Генеральный директор Swarovski Алексис Назард заявил в интервью журналу Trend, что компания полностью прекратит бизнес в России.

Назард не уточнил сроки реализации планов, но отметил, что выход с российского рынка будет проведен в соответствии с законами и экономическими санкциями.

Австрийская ювелирная компания Swarovski 4 марта 2022 года объявила, что прекращает продажи своих товаров в России. Однако, по данным сервиса «Яндекс.Карты», магазины бренда все еще работают. Например, в Петербурге числятся функционирующими семь магазинов Swarovski.

Swarovski открыла первый брендовый магазин в России в 2018 году в Москве.

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