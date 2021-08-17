Swiftarc Ventures запустил фонд для женских бьюти-стартапов на $10 млн. Акцент сделают на проектах по экологически чистой косметике и инклюзивных брендах. В фонде считают, что «индустрия красоты застряла во времени».

О запуске Swiftarc Beauty Fund пишет TechCrunch.

Фонд сделает акцент на проекты по экологически чистой косметике, beauty-tech стартапах, инклюзивных и гендерно-нейтральных брендах. Рассчитывают инвестировать в 5-7 компаний, но могут увеличить число проектов до 10.

Swiftarc Beauty Fund будет финансировать проекты, предоставлять менторское сопровождение с обучением, проводить которое будут руководители промышленных, инвестиционных и косметических стартапов.

Управляющий партнер Swiftarc Ventures Сид Джавахар считает, что индустрия красоты застряла во времени, а 80% продаж в этом сегменте приходится на оптовые. По его мнению, в современном мире все больше внимания уделяется инклюзивной красоте.

Swiftarc Beauty Fund – это четвертый фонд основанной в 2019 году Swiftarc Ventures, штаб-квартира которого располагается в Сан-Франциско.

В портфеле Swiftarc Beauty Fund в настоящее время 5 проектов, среди которых стартап по биобезопасности R-Zero, выпускающий, в частности, очистители и дезинфекторы воздуха. Также в портфеле присутствует Shine Bath – производитель умных вещей и экологически чистых средств для уборки ванной комнаты и санузла, а также Alleyoop – бренд экологически чистой косметики.

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