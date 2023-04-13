Швейцарские банки пригрозили россиянам закрытием счетов из-за уплаты налогов в России

Банки Швейцарии начали предупреждать клиентов из России о закрытии их счетов, если они платят налоги в российский бюджет. Действия банков пока носят выборочный, а не массовый характер. Об этом сообщает РБК со ссылкой на двух адвокатов, работающих в Швейцарии, и собеседника в банковском секторе страны.
По словам одного из адвокатов, счета его клиентов уже были заблокированы в связи с уплатой налогов в бюджет РФ. Собеседник издания в банковском секторе Швейцарии заявил, что своим клиентам такие письма мог прислать банк UBS.
Банки могут использовать такие меры из-за давления на них швейцарских властей, заявивших об ужесточении контроля за исполнением санкций против России.
Управляющий партнер Швейцарского юридического бюро LEOLEX Роман Кудинов отметил, что клиенты компании планируют обжаловать действия банков как незаконные, когда получат официальные письменные уведомления.
Фото на обложке: Michael Derrer Fuchs /
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