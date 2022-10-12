Швейцария ввела аналогичные Евросоюзу новые антироссийские санкции

Швейцария ввела новые антироссийские санкции – аналогичные тем, что ввел Евросоюз в рамках восьмого пакета. Под ограничения попали тридцать физических и семь юридических лиц.

О расширении антироссийских санкций сообщается на сайте Федерального совета Швейцарии. Отмечается, что список приведен в соответствие с тем, что был принят Евросоюзом 6 октября.

Активы тридцати физических лиц в Швейцарии будут заморожены, им также будет запрещен въезд в страну. В списке фигурируют глава ЦИК РФ Элла Памфилова, президент «Калашникова» Алан Лушников, певцы Юлия Чичерина, Олег Газманов, Николай Расторгуев и другие.

Санкции введены против семи юридических лиц. Это в частности подведомственный Минфину РФ «Гознак», конструкторское бюро «Факел», НПО «Сплав», оборонный завод им. В. А. Дегтярева.

Евросоюз принял восьмой пакет антироссийских санкций 6 октября. Для россиян ввели запрет на криптокошельки, для России в целом ввели новые экспортные и импортные ограничения.

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