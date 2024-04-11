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Конкурент Neuralink Илон Маска начал набор пациентов для клинических испытаний нейроимпланта

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Конкурент Neuralink Илон Маска запустил набор пациентов для клинических испытаний нейроимпланта. Более 100 организаций выразили готовность к участию в испытаниях, заявили в Synchron. Имплант компании позволит парализованным людям управлять функциями электронных устройств силой мысли.

Конкурент Neuralink Илон Маска начал набор пациентов для клинических испытаний нейроимпланта

Стартап Synchron объявил о запуске набора пациентов для проведения клинических испытаний своего нейроимпланта. В реестр для тестирования чипа войдут несколько десятков человек, сообщил гендиректор Synchron Томас Оксли.

Synchron получил разрешение на исследование своих чипов в июле 2021 года. Устройства имплантировали нескольким пациентам, серьезных побочных явлений от их внедрения не обнаружили, сообщила компания.

Synchron является прямым конкурентом Neuralink Илона Маска. В марте компания показала первые результаты работы вживленного в мозг человека чипа.

Фото на обложке: T. Schneider / Shutterstock

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