Конкурент Neuralink Илон Маска начал набор пациентов для клинических испытаний нейроимпланта

Конкурент Neuralink Илон Маска запустил набор пациентов для клинических испытаний нейроимпланта. Более 100 организаций выразили готовность к участию в испытаниях, заявили в Synchron. Имплант компании позволит парализованным людям управлять функциями электронных устройств силой мысли.
Стартап Synchron объявил о запуске набора пациентов для проведения клинических испытаний своего нейроимпланта. В реестр для тестирования чипа войдут несколько десятков человек, сообщил гендиректор Synchron Томас Оксли.
Synchron получил разрешение на исследование своих чипов в июле 2021 года. Устройства имплантировали нескольким пациентам, серьезных побочных явлений от их внедрения не обнаружили, сообщила компания.
Synchron является прямым конкурентом Neuralink Илона Маска. В марте компания показала первые результаты работы вживленного в мозг человека чипа.
Фото на обложке: T. Schneider /
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