Synergetic выпустила линейку товаров для ухода за лицом. Для компании это стало новым направлением деятельности. В запуск нового производства Synergetic вложила более 400 млн рублей.

Производитель средств для ухода за собой и домом Synergetic занялся новым для себя направлением деятельности. Компания запустила производство и продажи товаров для ухода за лицом, сообщили RB.RU в пресс-службе Synergetic.

В новую линейку вошла 17 продуктов, среди которых гели для умывания, кремы, маски, средства для очищения лица. На этой неделе продажи начнутся на сайте Synergetic, в ближайшее время их запустят на маркетплейсах.

Новое производство Synergetic локализовано в Дзержинске Нижегородской области. В него было вложено более 400 млн рублей, рассказали в Synergetic.

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