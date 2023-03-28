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Mash узнал о гибели сооснователя сети ресторанов «Сыроварня» Алексея Левина в ДТП

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Сооснователь сети ресторанов «Сыроварня», кондитер Алексей Левин погиб вместе с семьей в ДТП в Орловской области. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Mash узнал о гибели сооснователя сети ресторанов «Сыроварня» Алексея Левина в ДТП

Само ДТП произошло 24 марта на 305-м километре трассы М-2 «Крым» в Мценском районе. Выехавший на встречную полосу большегруз столкнулся с легковым автомобилем.

В результате ДТП водитель легкового автомобиля скончался при транспортировке в лечебное учреждение, его пассажиры — мужчина и женщина погибли на месте до приезда бригады скорой помощи. Находившийся в машине 13-летний ребенок с тяжелыми травмами госпитализирован.

СМИ сообщали о ДТП, но ранее не упоминалось, что в легковушке находился Левин и члены его семьи.

По информации Mash, в машине находились жена предпринимателя Светлана и брат Алексея — они погибли на месте. Сам Левин скончался по дороге в больницу. 13-летнего племянника Левина в тяжелом состоянии доставили в реанимацию.

Фото на обложке: Unsplash

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