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Один из основателей Nginx Игорь Сысоев покинул компанию

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Сооснователь и главный разработчик Nginx Игорь Сысоев ушел из компании. Он займется развитием собственных проектов и будет уделять больше времени семье.

Один из основателей Nginx Игорь Сысоев покинул компанию

Об уходе Игоря Сысоева из Nginx сообщается на сайте компании. 

Разработку Nginx Сысоев начал в 2002 году. Спустя два года он выпустил первую публичную версию Nginx в видео софта с открытым исходным кодом. В 2011-ом Сысоев вместе с партнерами основал компанию NGINX Inc.

В 2019 году Nginx купила компания F5 Networks за $670 млн. Игорь Сысоев продолжил работать в созданной им компании.

Код, созданный Игорем Сысоевым, поддерживает большинство веб-сайтов, работающих во всем мире, отметили в Nginx.

«Можно легко утверждать, что видение Игоря является ключевой частью того, что делает Интернет тем, чем он является сегодня», – подчеркнули в Nginx.

Игорь Сысоев после ухода из компании займется личными проектами, уточнили в Nginx.

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Фото на обложке: Habr

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