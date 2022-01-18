Один из основателей Nginx Игорь Сысоев покинул компанию

Сооснователь и главный разработчик Nginx Игорь Сысоев ушел из компании. Он займется развитием собственных проектов и будет уделять больше времени семье.
Об уходе Игоря Сысоева из Nginx сообщается на сайте компании.
Разработку Nginx Сысоев начал в 2002 году. Спустя два года он выпустил первую публичную версию Nginx в видео софта с открытым исходным кодом. В 2011-ом Сысоев вместе с партнерами основал компанию NGINX Inc.
В 2019 году Nginx купила компания F5 Networks за $670 млн. Игорь Сысоев продолжил работать в созданной им компании.
Код, созданный Игорем Сысоевым, поддерживает большинство веб-сайтов, работающих во всем мире, отметили в Nginx.
«Можно легко утверждать, что видение Игоря является ключевой частью того, что делает Интернет тем, чем он является сегодня», – подчеркнули в Nginx.
Игорь Сысоев после ухода из компании займется личными проектами, уточнили в Nginx.
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