Ресторатор Александр Сысоев выкупил долю в закрытом телеграм-канале «42 секунды»

Александр Сысоев выкупил долю в проекте «42 секунды» — новостном телеграм-канале, который ведет искусственный интеллект. Это непубличный канал, на который можно подписаться только через специального бота.

Ресторатор Александр Сысоев рассказал в своем телеграм-канале «Сысоев FM» о покупке доли в проекте «42 секунды». Он добавил, что вместе с основателями проекта планирует развитие целой сети каналов, которыми будет управлять искусственный интеллект.

«42 секунды» запустили директор по распространению технологий «Яндекса» Григорий Бакунов и руководитель службы корпоративных коммуникаций «Яндекса» Илья Грабовский. Этот проект — закрытый новостной телеграм-канал, подписаться на который можно только после одобрения специального бота. Канал ведет искусственный интеллект, он постит короткие новости на основе статей об IT-технологиях из рунета.

«Это закрытый канал, где на каждую новость вы тратите не более 42 секунд на прочтение. <...> Среди читателей уже главы и топ-менеджеры большинства IT-компаний», — рассказал Александр Сысоев.

Александр Сысоев — один из крупнейших бизнес-ангелов ресторанного бизнеса в России. До этого он также владел тремя телеграм-каналами: Loyals (33,2 тыс. подписчиков), СысоевFM (116 тыс.), The Mixology (4,6 тыс.). Весной ресторатор решил использовать их для поддержки молодых предпринимателей.

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Фото: Александр Сысоев/Facebook