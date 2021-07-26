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АФК «Система» намерена купить противовирусного разработчика «Кагоцел»

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

АФК «Система» Владимира Евтушенкова намерена купить компанию «Ниармедик» — разработчика противовирусного препарата «Кагоцел». Эксперты оценивают стоимость бренда в 7–12 млрд руб.

АФК «Система» намерена купить противовирусного разработчика «Кагоцел»

Об этом «Ведомостям» сообщили источники, знакомые с ходом переговоров.  Представитель корпорации не стал ни подтверждать, ни опровергать эту информацию.

Сумма оценки «Ниармедик» с учетом его долгов перед Сбербанком и другими кредиторами не называется.

Для покупки всех активов «Ниармедика» корпорация  вступила в переговоры со Сбербанком, отметили источники издания. Планируется, что АФК «Система» и Сбербанк создадут совместное предприятие, а первая сторона погасит часть долгов «Ниармедика» перед второй. Сумма сделки с владельцами «Ниармедика» составит символический 1 руб.

Крупнейший бенефициар кипрской Nearmedic International Ltd. (41%) — Владимир Нестеренко, сооснователь группы компаний и бывший ученый НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. Группе компаний принадлежат два завода в Москве и Обнинске, а также 50% совместной с холдингом «Доктор рядом» сети из 16 медицинских клиник в Москве.

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Фото:  fizkes / Shutterstock

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