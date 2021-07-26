АФК «Система» намерена купить противовирусного разработчика «Кагоцел»

Об этом «Ведомостям» сообщили источники, знакомые с ходом переговоров. Представитель корпорации не стал ни подтверждать, ни опровергать эту информацию.

Сумма оценки «Ниармедик» с учетом его долгов перед Сбербанком и другими кредиторами не называется.

Для покупки всех активов «Ниармедика» корпорация вступила в переговоры со Сбербанком, отметили источники издания. Планируется, что АФК «Система» и Сбербанк создадут совместное предприятие, а первая сторона погасит часть долгов «Ниармедика» перед второй. Сумма сделки с владельцами «Ниармедика» составит символический 1 руб.

Крупнейший бенефициар кипрской Nearmedic International Ltd. (41%) — Владимир Нестеренко, сооснователь группы компаний и бывший ученый НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. Группе компаний принадлежат два завода в Москве и Обнинске, а также 50% совместной с холдингом «Доктор рядом» сети из 16 медицинских клиник в Москве.

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!

Фото: fizkes / Shutterstock