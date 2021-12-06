Названа дата запуска автоплатежей в СБП

Банки обязаны запустить с 1 апреля 2022 года автоплатежи в адрес онлайн-магазинов и сервисов в системе быстрых платежей. Некоторые банки переживают, что не успеют это сделать к назначенному сроку.

Официально кредитные организации сообщили, что проблем по срокам возникнуть не должно. Банк России и Национальная система платежных карт придерживаются такого же мнения, сообщили «Известия».

Сама по себе опция довольно проста. Достаточно один раз дать согласие на автоматическое списание денег в пользу сервиса или интернет-магазина, и больше не надо вводить данные карты — деньги будут списываться автоматически.

Это касается и с подписок, например, на онлайн-кинотеатры и музыкальные сервисы, на которые можно установить автоплатежи. Ожидается, что плюсом нового функционала станет возможность управлять такими подписками, в том числе за счет возможности отписаться.

«В мобильном приложении банка, счет которого клиент привязал для оплаты, он будет видеть все подписки и сможет контролировать их, в том числе отзывать при необходимости», — пояснили в НСПК.

Руководитель направления исследований финансового центра «Сколково-РЭШ» Егор Кривошея пояснил, что сервисы подписок конкретных компаний работают в рамках одной экосистемы, то есть ограниченного набора сервисов, а с помощью опции в СБП можно будет подключиться к любому сервису.

Однако, по его словам, важно, чтобы клиент не запутался и не перестал использовать какие-либо ID или подписочные сервисы. При этом он уверен, что каких-то более серьезных рисков по сравнению с уже существующими сервисами нет.

На условиях анонимности некоторые банки сообщили, что они могут не успеть запустить функционал к 1 апреля следующего года. Однако в ВТБ, МКБ, «Совкомбанк», «Открытие», «Райффайзенбанке» уверили, что уложатся в сроки.

В пресс-службе Банка России заявили, что у системно значимых банков достаточно времени для реализации этой возможности.

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