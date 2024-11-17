Брокер «Т-Инвестиции» тестирует торги в режиме 24/7

Брокер «Т-Инвестиции» (принадлежит «Т-Банку») планирует расширить торговые часы и тестирует круглосуточные торги. Ранее клиентам компании уже были доступны внебиржевые сделки на выходных.

В ночь на субботу в Telegram-каналах появилась информация о том, что некоторым клиентам стали доступны торги после полуночи.

Представитель «Т-Инвестиций» рассказал РБК, что компания начала тестировать торги в режиме 24/7, однако о сроках полноценного запуска функции пока не сообщается. Ранее «Т-Инвестиции» на конференции «Т-Банка» уже заявляли о планах запустить ежедневные круглосуточные торги.

С 2021 года брокер проводит сделки в выходные дни. При этом на Мосбирже торги после полуночи, в выходные и праздничные дни не проводятся.

Все заявки, полученные «Т-Инвестициями» в выходные, исполняются на внебиржевом рынке — напрямую между продавцом и покупателями, являющимися клиентами брокера.

Банк России пока изучает вопрос о проведении биржевых сделок в выходные. В конце сентября 2024 года Центробанк провел опрос для инвесторов о времени биржевых торгов.

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