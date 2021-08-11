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T1, ВТБ и Huawei запустили технологическую лабораторию для развития финансовых ИТ-систем банка

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Денис Савосин
Денис Савосин

Редактор новостного отдела

Денис Савосин

Группа Т1, банк ВТБ и Huawei открыли совместную технологическую лабораторию T1.LAB, сообщила пресс-служба банка ВТБ. Специалисты Т1 будут разрабатывать и тестировать в лаборатории технологические решения для банка на базе продуктов Huawei. 

T1, ВТБ и Huawei запустили технологическую лабораторию для развития финансовых ИТ-систем банка

Команда также будет проверять новые совместные разработки на совместимость с другими технологиями и системами и оценивать возможность их вывода на российский рынок.

В перспективе партнеры рассматривают расширение лаборатории и создание совместного предприятия по производству локализованных решений, разработке специализированных банковских продуктов и сервисов для всего финансового сектора.

«Банк ВТБ активно интегрирует современные технологии в инфраструктуру своих финансовых ИТ-систем. Для нашей технологической команды это возможность получить практический опыт эксплуатации решений Huawei, проверить работоспособность гипотез, для исследования которых недостаточно стандартных тестовых сред….», — отметил заместитель руководителя департамента развития инфраструктуры Николай Шуткин.

Сейчас инженеры Т1 на базе технологической лаборатории тестируют решения по следующим направлениям:

  • программно-определяемая инфраструктура, включающая программно-определяемое хранилище и программно-определяемую сеть;
  • совместимость оборудования с OpenStack-решениями и Cloud-ready-приложениями;
  • совместимость OpenSource-приложений и приложений со сниженными санкционными рисками;
  • новые технологические решения, такие как RDMA, NoF+, RoCEv2, AI-Fabric и другие.

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Фото: Pexels

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