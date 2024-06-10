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Таиланд отказался от планов ввести туристический сбор

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Правительство Таиланда откажется от введения туристического сбора. Об этом заявил премьер-министр Сретта Тависин, передает издание The Nation.

Таиланд отказался от планов ввести туристический сбор

Предыдущая администрация предложила ввести туристический сбор для иностранцев в размере 300 батов (около $8). Средства планировали направить на поддержку туристов, пострадавших от несчастных случаев, и развитие туриндустрии.

Введение туристического сбора принесет «краткосрочный доход», а без него Таиланд посетят больше туристов, что лучше скажется на экономике, считают действующие власти.

С июня 2024 года Таиланд расширил список стран с безвизовым режимом с 57 до 93, в том числе и для России. Максимальный срок пребывания для туристов оттуда увеличили с 30 дней до 60 дней.

Фото на обложке: Jacktamrong / Shutterstock

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