Таиланд отказался от планов ввести туристический сбор

Правительство Таиланда откажется от введения туристического сбора. Об этом заявил премьер-министр Сретта Тависин, передает издание The Nation.
Предыдущая администрация предложила ввести туристический сбор для иностранцев в размере 300 батов (около $8). Средства планировали направить на поддержку туристов, пострадавших от несчастных случаев, и развитие туриндустрии.
Введение туристического сбора принесет «краткосрочный доход», а без него Таиланд посетят больше туристов, что лучше скажется на экономике, считают действующие власти.
С июня 2024 года Таиланд расширил список стран с безвизовым режимом с 57 до 93, в том числе и для России. Максимальный срок пребывания для туристов оттуда увеличили с 30 дней до 60 дней.
Фото на обложке: Jacktamrong /
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Юридические особенности покупки недвижимости в Таиланде
- 2 «Для стремящихся к гармоничной жизни»: стартап-гид по Таиланду
- 3 Налогообложение в Таиланде в 2023 году
- 4 Турция, Грузия, Таиланд и не только: страны с растущим рынком недвижимости
- 5 Илон Маск показал видео испытаний мини-субмарины для спасения детей в Таиланде
ВОЗМОЖНОСТИ
10 июня 2024
14 июня 2024
15 июня 2024