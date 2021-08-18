Российская компания запустила производство бумажных стаканов без пластика для напитков «с собой»

Российская упаковочная компания «ПолиКап» запустила производство полностью бумажных стаканчиков для напитков «с собой», которые не содержат пластика и смогут стать альтернативой повсеместно используемым одноразовым стаканам, сообщает пресс-служба «ПолиКап».

Обычно в бумажных стаканчиках присутствует 5% пластика, который наносится слоем. Компания «ПолиКап» использует в качестве сырья для стаканов финский картон. Благодаря специальной технологии производства картона формируется его барьерный слой, который защищает стакан от промокания и заменяет пластик.

Фото: пресс-служба «ПолиКап»

Благодаря отсутствию пластика такие стаканы полностью пригодны для вторичной переработки и имеют маркировку PAP 21. То есть стаканчик может быть переработан как обычная бумага и картон, является полностью компостируемым и разлагается в окружающей среде за 90 дней. В «ПолиКап» отмечают, что использованные стаканы могут быть переработаны до семи раз.

«Компания "ПолиКап" основана в 2020 году. Первым продуктом стали бумажные крышки для стаканов "с собой", которые производятся из багассы — целлюлозы, которая остается от переработки сахарного тростника. При запуске первого решения я отталкивался от того, что существующие пластиковые крышки — это огромный объем сложно перерабатываемых отходов: одна кофейня в год собирает около полтонны пластика», — рассказал основатель и генеральный директор компании Петр Кабин.

Стоимость бумажного стаканчика без слоя пластика на 15-20% превышает себестоимость обычного стаканчика, а стоимость бумажной крышки составляет 3-3,5 рубля, в то время как стоимость пластиковой – 1,5-2,5 рубля. В «ПолиКап» рассуждают, что продажа 2-4 дополнительных чашек кофе в день сможет полностью окупить переход на экоупаковку.

Производство стаканчиков для напитков «с собой» находится в Санкт-Петербурге и ведется в партнерстве с экоцентром «Сборка», который обеспечивает сбор и переработку использованных стаканов.

Сейчас компания вышла на уровень производства стаканчиков порядка 50% от минимальной мощности и планирует к концу года выйти на 100% от одной смены – 2,2 млн стаканов в месяц.

«За 4 месяца количество заказов на стаканы выросло почти в 4 раза. Показательно, что 85% заказчиков стаканов являются нашими постоянными покупателями крышек. Сегодня наши крышки и стаканы используют 600 кофеен в более чем 120 городах России от Москвы до Южно-Сахалинска», — добавил Кабин.

Клиентами «ПолиКап» являются такие компании, как «Груша» (Москва), «Даблби» (Зеленоград), Filter (Спб), Donuts Day (Махачкала), «ЧЕЛОВЕК и ПАРОХОД» (Москва, СПБ), «Булка» (Москва), KARMA (Сочи), Brownie Chocolate Store (Волгоград), Wood Coffee (Сочи), Biscuit house (Новосибирск).

В дальнейшем компания планирует получить патент на стакан, зарегистрировать товарный знак и выйти на международный рынок.

Общие инвестиции в запуск производства стаканов составили около 100 млн рублей собственных средств. Эта сумма была потрачена на закупку оборудования и техники, приобретение типографии, ремонт производственного помещения, а также вложения в оборотные активы.

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Фото на обложке: пресс-служба «ПолиКап»