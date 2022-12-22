Службы такси обяжут открыть ФСБ доступ к базам с данными о заказах

Госдума в третьем чтении приняла закон, обязывающий службы такси предоставлять ФСБ доступ к своим базам данных, где хранится и обрабатывается информация о заказах.
Согласно документу, теперь перевозить клиентов и их багаж разрешается только после получения специального разрешение. Такое разрешение юридическому лицу, ИП или физлицу будет выдавать уполномоченный орган в регионе. Запись об этом должна быть сделана в региональном реестре перевозчиков.
При этом вести деятельность можно будет лишь в том регионе, в котором выдано разрешение. Исключением станут случаи, когда пассажир делает заказ из одного региона, а едет в другой.
Помимо обязанности предоставлять ФСБ доступ к информационным системам и базам данных, в законе прописано, что технические средства для этих систем должны быть расположены в РФ.
Кроме того, в документе уточняется ответственность агрегатора в случае ДТП. Он будет нести субсидиарную ответственность с перевозчиком в части ущерба жизни, здоровью и имуществу, который не покрывает страховка.
Законодательные изменения коснулись и внешнего вида легкового такси. Теперь на боковой поверхности кузова обязательно должны размещаться контрактные шашечки. Опознавательный оранжевый фонарь должен фиксироваться на крыше машины. А цвета самого автомобиля будет устанавливать каждый регион отдельно.
Изменения вступят в силу 1 сентября 2023 года.
Фото на обложке: Unsplash
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