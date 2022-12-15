В работе приложений нескольких сервисов такси произошел сбой

В работе приложений «Яндекс Go» и Uber произошел сбой. Также пользователи жалуются на проблемы при загрузке приложения «Ситимобил». С неполадками столкнулись жители России и ближнего зарубежья.
По данным сервиса Downdetector, сообщения о проблемах начали появляться около 11:00 часов мск. Жалобы поступают из Москвы, Санкт-Петербурга, Ставрополя, Белгорода и других российских городов.
Сервис «Яндекс Go» не выдает цены на потенциальные поездки, поэтому заказать транспорт не удается, пишут пользователи. У некоторых приложение не открывается совсем. С проблемами столкнулись и жители соседних стран, жалобы поступают из Казахстана и Беларуси.
Кроме того, сотрудники «Яндекс Go» сообщают о нарушениях в работе «Яндекс Про» — приложения, в котором регистрируются водители такси.
В пресс-службе «Яндекса» изданию «Коммерсантъ» подтвердили наличие проблемы. Там указали, что сбой произошел по техническим причинам и принесли извинения клиентам.
Фото на обложке: Sergio Photone /
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 «Маркетплейс — это локальная история»
- 2 Безрельсовые трамваи, автономные капсулы, летающее такси — как мир переходит на транспорт будущего
- 3 «Мы хотим вернуть уважение к прикладным профессиям»
- 4 Тренд: офисные сотрудники все больше хотят работать руками. И вот почему
- 5 От IBM до Uber: история крупнейших компаний — в 33 книгах
ВОЗМОЖНОСТИ
15 декабря 2022
18 декабря 2022
18 декабря 2022