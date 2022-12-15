В работе приложений нескольких сервисов такси произошел сбой

В работе приложений «Яндекс Go» и Uber произошел сбой. Также пользователи жалуются на проблемы при загрузке приложения «Ситимобил». С неполадками столкнулись жители России и ближнего зарубежья.

По данным сервиса Downdetector, сообщения о проблемах начали появляться около 11:00 часов мск. Жалобы поступают из Москвы, Санкт-Петербурга, Ставрополя, Белгорода и других российских городов.

Сервис «Яндекс Go» не выдает цены на потенциальные поездки, поэтому заказать транспорт не удается, пишут пользователи. У некоторых приложение не открывается совсем. С проблемами столкнулись и жители соседних стран, жалобы поступают из Казахстана и Беларуси.

Кроме того, сотрудники «Яндекс Go» сообщают о нарушениях в работе «Яндекс Про» — приложения, в котором регистрируются водители такси.

В пресс-службе «Яндекса» изданию «Коммерсантъ» подтвердили наличие проблемы. Там указали, что сбой произошел по техническим причинам и принесли извинения клиентам.

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