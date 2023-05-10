США и Великобритания в разы увеличили выдачу «виз талантов» россиянам

Великобритания и США в 2022 году увеличили выдачу «виз талантов» для граждан РФ. Вашингтон одобрил в 2022 году 445 виз типа О-1 для граждан России, пишет РБК со ссылкой на американский Госдепартамент. Кроме того, рост запросов на организацию публикаций, обязательных для получения таких виз, фиксирует агентство Pressfeed.

В 2022 году число виз О-1, выданных США гражданам России, выросло почти вдвое. Если в 2021 году их выдали 247, то в минувшем году — 445. При этом за январь-февраль текущего года россияне получили 72 визы О-1.

Великобритания, в свою очередь, также нарастила выдачу виз, которые позволяют работать на территории страны в течение пяти лет. В 2021 году Лондон выдал 72 Global Talent Visa гражданам РФ, в 2022 — уже 397.

Сервис журналистских запросов Pressfeed и агентство релокации Relocode зафиксировали повышение интереса среди россиян к визам Global Talent Visa и О-1.

За первый квартал 2023 года по визам талантов США и Великобритании в Relocode поступило 298 запросов. За аналогичный период прошлого года был всего 141 запрос. США, как правило, предпочитаю бизнесмены, Великобританию чаще выбирают IT-специалисты.

Также вырос спрос на организацию публикаций для получения «виз талантов», отметили в Pressfeed. Начиная с марта прошлого года число таких обращений в некоторые месяцы достигает 10-15, в среднее количество обращений в месяц составляет около семи.

Такая тенденция привела к появлению новой услуги на рынке пиара — подготовке пакета публикаций для оформления визы. В среднем пять публикаций обойдутся в 150-200 тыс. рублей.

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