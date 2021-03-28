В России создали «тамагочи» для занятий спортом

Российская компания «Ранго» создала приложение Run With Zippy . Это беговой трекер с интерактивным питомцем. Он работает по принципу известной из 90-х годов игры «тамагочи», в которой пользователь заботится о виртуальном питомце. Об этом RB.ru рассказали в пресс-службе Республики Саха (Якутии), откуда родом стартап.

В приложение встроен трекер, который считывает, насколько активно пользователь выполняет спортивные упражнения. При усердных тренировках питомец на экране выглядит бодрым и сильным. Когда пользователь пропускает занятия или проводит их некачественно, это негативно отражается на здоровье животного.

Питомцем «тамагочи» является кот. Он регулярно общается со своим хозяином. Например, кот предлагает потренироваться или размяться перед занятиями спортом. Также он может спросить, почему хозяин пропустил тренировку. Для начинающих цифровой кот предложит план упражнений.

«Трекер считывает физическую активность с помощью GPS и шагомера, обмануть приложение не получится. Если пользователь отметил, будто занимается, а, на самом деле, сидит в офисе или на диване, приложение не засчитает такую тренировку», — отметил один из создателей проекта Петр Лукачевский.

Он также пояснил, что в случае пропуска занятий кот на экране набирает вес, и пользователь должен принять решение, как изменить ситуацию.

Отмечается, что приложение Run With Zippy вошло в десятку лучших проектов Всероссийского конкурса «Ты в игре». Последний направлен на поддержку креативных бизнес-идей и популяризацию спорта и здорового образа жизни.

Стартап «Ранго» является резидентом технопарка «Якутия» и выпускником акселератора «Б8». Приложение привлекло 1,6 млн рублей от акселератора, а также около 2 млн рублей от Фонда содействия инновациям.

На данный момент Run With Zippy доступно бесплатно в тестовом режиме. По собственным данным проекта, программу уже скачали 1,5 тысячи пользователей.

Полноценный запуск приложения запланирован на лето этого года. Для развития проекта и поддержания штата команда намерена привлечь еще порядка 3 млн рублей инвестиций.

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