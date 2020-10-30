Японские рестораны «Тануки» предложили скидку в обмен на временный отказ от смартфона

Бренд японских ресторанов «Тануки» запускает социальный эксперимент против фаббинга — привычки постоянно отвлекаться на гаджеты. Московские рестораны сети подарят скидку 15% на сделанный заказ всем гостям, которые откажутся от смартфонов до момента получения счета. Об этом Rusbase сообщили в пресс-службе TanukiFamily.

Смартфон уберут в специальный сейф на столе. Ключ от сейфа заберет с собой официант. После участия в эксперименте нужно будет заполнить короткую анкету, сообщили в компании.

«В современных реалиях, когда мы постоянно "на связи", бывает нелегко отвлечься от смартфона. Поэтому в ресторанах “Тануки“ создадут условия, чтобы помочь гостям попробовать избавиться от гаджетов хотя бы на час», — комментирует директор по маркетингу TanukiFamily Станислав Колосков.

Он добавил, что результаты эксперимента будут использованы, чтобы улучшить уровень сервиса в ресторанах сети.

Эксперимент продлится с 29 октября по 7 ноября текущего года. Результаты анкетирования будут обнародованы в течение недели после его окончания. С помощью опроса участников эксперимента компания намерена узнать:

сколько гостей не смогли отказаться от смартфона ради скидки,

какой процент участников чувствовал себя без гаджета счастливее,

как много людей согласилось с утверждением, что смартфон «ворует» вкус еды и радость от живого общения.

В TanukiFamily также отметили, что, по данным зарубежных исследований, 97% людей, которые едят с телефоном в руках, перестают замечать вкус блюд. На сегодняшний день Москва занимает двенадцатое место в двадцатке самых фабберских городов мира.

Фото: TanukiFamily