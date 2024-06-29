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РФ работает над возможностью платить картами российских банков в Танзании

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Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

Россия и Танзания работают над обеспечением возможности пользоваться картами российских банков на территории африканской страны.

РФ работает над возможностью платить картами российских банков в Танзании
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По словам посла Танзании в РФ Андрея Аветисяна, с ростом числа российских туристов в этой стране встает вопрос об обеспечении путешественников возможностью безналичной оплаты.

Как отметил Аветисян в интервью ТАСС, Танзания настроена на расширение торгово-экономического сотрудничества с РФ. Налаживание межбанковского взаимодействия способствовало бы развитию партнерства, говорит посол.

Ранее две страны подписали соглашение о воздушном сообщении. В отношении перевозчиков будут взаимно применяться национальные законодательства. Также стороны договорились о сотрудничестве в сфере безопасности полетов и авиабезопасности согласно стандартам ICAO.

Аветисян также указал, что сегодня не существует преград для запуска прямых чартерных рейсов из России в Танзанию.

Фото на обложке: Kehinde Temitope Odutayo / Shutterstock

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