РФ работает над возможностью платить картами российских банков в Танзании

Россия и Танзания работают над обеспечением возможности пользоваться картами российских банков на территории африканской страны.

По словам посла Танзании в РФ Андрея Аветисяна, с ростом числа российских туристов в этой стране встает вопрос об обеспечении путешественников возможностью безналичной оплаты.

Как отметил Аветисян в интервью ТАСС, Танзания настроена на расширение торгово-экономического сотрудничества с РФ. Налаживание межбанковского взаимодействия способствовало бы развитию партнерства, говорит посол.

Ранее две страны подписали соглашение о воздушном сообщении. В отношении перевозчиков будут взаимно применяться национальные законодательства. Также стороны договорились о сотрудничестве в сфере безопасности полетов и авиабезопасности согласно стандартам ICAO.

Аветисян также указал, что сегодня не существует преград для запуска прямых чартерных рейсов из России в Танзанию.

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