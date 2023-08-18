Фонд Target Global и другие инвестировали £2,5 млн в финтех-стартап Communion

Международный инвестиционный фонд Target Global и ряд бизнес-ангелов вложили £2,5 млн (фунтов стерлингов) в финтех-стартап Communion. Посевной раунд инвестиций завершился 17 августа. Это следует из данных Crunchbase, обратил внимание корреспондент RB.RU.

Communion в 2023 году основал Дэниэл Хегарти. Приложение представляет собой сберегательный счет и помощника для финансовой грамотности. Пользователям доступны бонусы за пополнение счета и приглашение новых участников.

В приложении есть «старт»: пользователи в течение 10 дней должны вносить на свой счет по £1, после этого им предоставят трехмесячный доступ к обучающим видео по экономиии и умножению своих средств и другим функциям.

Приложение пока доступно только для пользователей iPhone. В планах компании — расширить штат, запустить сервис и для Android-устройств.

Венчурный фонд Target Global был основан в 2012 году Александром Фроловым, который проработал там до ноября 2022 года. Штаб-квартира фонда располагается в Берлине. В портфолио Target Global входят FoodFox, Cian.ru, Rapyd, TimePad и другие стартапы.

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