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Фонд Target Global и другие инвестировали £2,5 млн в финтех-стартап Communion

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Международный инвестиционный фонд Target Global и ряд бизнес-ангелов вложили £2,5 млн (фунтов стерлингов) в финтех-стартап Communion. Посевной раунд инвестиций завершился 17 августа. Это следует из данных Crunchbase, обратил внимание корреспондент RB.RU.

Фонд Target Global и другие инвестировали £2,5 млн в финтех-стартап Communion

Communion в 2023 году основал Дэниэл Хегарти. Приложение представляет собой сберегательный счет и помощника для финансовой грамотности. Пользователям доступны бонусы за пополнение счета и приглашение новых участников.

В приложении есть «старт»: пользователи в течение 10 дней должны вносить на свой счет по £1, после этого им предоставят трехмесячный доступ к обучающим видео по экономиии и умножению своих средств и другим функциям. 

Приложение пока доступно только для пользователей iPhone. В планах компании — расширить штат, запустить сервис и для Android-устройств.

Венчурный фонд Target Global был основан в 2012 году Александром Фроловым, который проработал там до ноября 2022 года. Штаб-квартира фонда располагается в Берлине. В портфолио Target Global входят FoodFox, Cian.ru, Rapyd, TimePad и другие стартапы.

Фото на обложке: Unsplash

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