Target Global и другие инвестировали €35 млн в нидерландский онлайн-супермаркет Crisp

Targaet Global, Timeless Investments, Bookmakers Investments и другие инвестировали €35 млн в нидерландский онлайн-супермаркет Crisp. Раунд С был закрыт 16 ноября, следует из данных Crunchbase, на которые обратил внимание корреспондент RB.RU.
Crisp — онлайн-платформа по продаже продуктов, которые поставляют свыше 800 местных фермеров. Деятельность стартапа предполагает отсутствие пищевых отходов: компания доставляет свежую еду напрямую под запрос покупателей. Проект заработал в ноябре 2018 года. Его основатели — Том Питерс, Мишель Руденбург и Эрик Клаассен.
Привлеченные средства в последнем раунде компания намерена потратить на улучшение продовольственной системы. С момента своего основания стартап привлек €121 млн.
Target Global был основан в 2012 году Александром Фроловым. Штаб-квартира фонда располагается в Берлине. В 2021 году фонд возглавил раунд В на €30 млн онлайн-супермаркета. Через год Target Global во второй раз вложился в Crisp в раунде на €75 млн.
Фото на обложке: Crisp
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Почему LendingClub упал так низко
- 2 «Вкусвилл» выкупил бренд и активы кафе «Андерсон»
- 3 Возможности ресторанного рынка Узбекистана: что нужно знать ресторатору, планирующему развивать здесь свой бизнес
- 4 Когда ресторану нужен управляющий и как правильно его выбрать
- 5 Собираетесь открыть ресторан? Вот какие концепции сегодня «на пике»
ВОЗМОЖНОСТИ
23 ноября 2023
24 ноября 2023
24 ноября 2023