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Target Global и другие инвестировали €35 млн в нидерландский онлайн-супермаркет Crisp

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Targaet Global, Timeless Investments, Bookmakers Investments и другие инвестировали €35 млн в нидерландский онлайн-супермаркет Crisp. Раунд С был закрыт 16 ноября, следует из данных Crunchbase, на которые обратил внимание корреспондент RB.RU.

Target Global и другие инвестировали €35 млн в нидерландский онлайн-супермаркет Crisp

Crisp — онлайн-платформа по продаже продуктов, которые поставляют свыше 800 местных фермеров. Деятельность стартапа предполагает отсутствие пищевых отходов: компания доставляет свежую еду напрямую под запрос покупателей. Проект заработал в ноябре 2018 года. Его основатели — Том Питерс, Мишель Руденбург и Эрик Клаассен. 

Привлеченные средства в последнем раунде компания намерена потратить на улучшение продовольственной системы. С момента своего основания стартап привлек €121 млн.

Target Global был основан в 2012 году Александром Фроловым. Штаб-квартира фонда располагается в Берлине. В 2021 году фонд возглавил раунд В на €30 млн онлайн-супермаркета. Через год Target Global во второй раз вложился в Crisp в раунде на €75 млн. 

Фото на обложке: Crisp

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