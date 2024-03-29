Target Global и другие инвестировали $42 млн в ИИ-стартап Robovision

Target Global, Astanor Ventures, Red River West инвестировали $42 млн в ИИ-стартап Robovision. Раунд серии А закрыли 28 марта. Это следует из данных Crunchbase, на которые обратил внимание RB.RU.
Robovision — это адаптивный движок для ИИ-решений, преобразующих изображение в действие. Компанию основали в 2009 году в Бельгии. За все время существования стартапу удалось получить $60,7 млн.
Привлеченные средства в последнем раунде Robovision направит на R&D (исследования и разработки) и рост на рынках присутствия. В будущем компания планирует открыть офисы в Германии, Франции, Великобритании, на Ближнем Востоке и Азии.
Target Global — венчурный фонд, который специализируется на инвестициях в быстрорастущие, нацеленные на большой рынок и глобальное развитие B2C- или B2B-компании на любых стадиях развития бизнеса и в самых разных отраслях. В основателях — Александр Фролов, Михаил Лобанов.
Фото на обложке: Robovision / In
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