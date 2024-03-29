Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Target Global и другие инвестировали $42 млн в ИИ-стартап Robovision

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Target Global, Astanor Ventures, Red River West инвестировали $42 млн в ИИ-стартап Robovision. Раунд серии А закрыли 28 марта. Это следует из данных Crunchbase, на которые обратил внимание RB.RU.

Target Global и другие инвестировали $42 млн в ИИ-стартап Robovision
Присоединиться

Robovision — это адаптивный движок для ИИ-решений, преобразующих изображение в действие. Компанию основали в 2009 году в Бельгии. За все время существования стартапу удалось получить $60,7 млн.

Привлеченные средства в последнем раунде Robovision направит на R&D (исследования и разработки) и рост на рынках присутствия. В будущем компания планирует открыть офисы в Германии, Франции, Великобритании, на Ближнем Востоке и Азии.

Target Global — венчурный фонд, который специализируется на инвестициях в быстрорастущие, нацеленные на большой рынок и глобальное развитие B2C- или B2B-компании на любых стадиях развития бизнеса и в самых разных отраслях. В основателях — Александр Фролов, Михаил Лобанов. 

Фото на обложке: Robovision / In

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Почему LendingClub упал так низко
  2. 2 Венчурный фонд Softline инвестировал 100 млн рублей в решение по защите от кибератак
  3. 3 Казахстанский стартап kook для заказа продуктов в рестораны привлек $200 тыс. инвестиций
  4. 4 Deeptech, Healthcare и маркетплейсы: венчурные итоги 4 квартала 2023 года
  5. 5 Как получить грант на инновации. Учимся на опыте IT-компании
Relocation Map
Интерактивный гид по сервисам и компаниям, связанным с релокацией
Перейти

ВОЗМОЖНОСТИ

29 марта 2024

Burning Heroes AI for Humanity

31 марта 2024

Directum Awards

31 марта 2024

Конкурс для аналитиков по опционам на Московской бирже

Все ВОЗМОЖНОСТИ